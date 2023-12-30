Український півзахисник Павло Оріховський продовжить виступати за Колос з Ковалівки.

Колос продовжив співпрацю з Павлом Оріховським, підписавши з півзахисником нову угоду терміном на два роки. Про це повідомляє ТаТоТаке.

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За офіційними даними, попередня угода Оріховського з Колосом спливала 31 грудня цього року.

Як повідомляє джерело, команда Ярослава Вишняка не планує робити велику кількість трансферів. Пріоритетом є позиції центрального захисника і опорного півзахисника.

Нагадаємо, Павло Оріховський є вихованцем Динамо. Також футболіст встиг пограти за Чорноморець та Рух. В нинішньому сезоні Оріховський провів дев'ять матчів у складі Колоса, в яких відзначився одним голом. Гравець має досвід виступів у Лізі чемпіонів, де виступав разом з Динамо.

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