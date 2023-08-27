Матч Колос – Шахтар відбудеться сьогодні, 27-го серпня, на стадіоні у Ковалівці. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Навіть рік тому Шахтар мав проблеми в УПЛ, але здебільшого вони стосувались атакувальної роботи – донеччани були сильними в контргрі, але погано розкривали оборонні блоки. Також періодично траплялась втрата концентрації, коли у вже виграному матчі починались несподівані нерви. Ну, і оборона ніколи не була ідеальною.

Ці мінуси нікуди не зникли, однак тепер вони повторюються щотижнево – і за них доводиться платити очками. У чотирьох стартових турах УПЛ "гірники" розписали нічию з Вересом (!) і Кривбасом, а Олександрія ледь не закамбечила з 0:2. При цьому суперники протягом тривалих відрізків прямо таки домінували, а криворіжці взагалі забили Різнику тричі.

Тільки Металіст 1925 зіграв слабко, але загальна тенденція для Шахтаря тривожна – вже і аутсайдери УПЛ перестали боятись чемпіона. Вони навіть дозволяють собі високий пресинг. Раніше успіх середнячка у матчі проти донеччан за будь-яких розкладів вважався сенсацією, а зараз ніхто не здивується осічці з Колосом.

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І це при тому, що команда Патріка ван Леувена грає в лайтовому графіку, без необхідності тривалих переїздів. Частково слабкі результати можна виправдати непростою кадровою ситуацією – у перших чотирьох турах було занадто багато дискваліфікованих і травмованих, а зараз у лазарет загримів ще й Траоре. Новачки поки сирі, та і загалом варто робити знижку на старт сезону. Донеччани лишень вкочуються.

Патрік ван Леувен у Зорі теж стартував важко, але в підсумку побудував машину. На окремих відрізках його Шахтар теж подобається – у позиційному наступі команда виглядала значно краще, ніж у часи Йові. Крім того, вражав якісний пресинг. Також варто відзначити збільшення тактичної гнучкості – Кащука награвали зліва, Сікана пробували вінгером, інсайдом і десяткою, а Бондаренко діяв опорником (хоч і вимушено).

Протягом відрізків, коли задумки тренера працюють, Шахтар залишається грізною силою, однак команда жодного разу не змогла витримати свій же темп і рівень. Після 60-ї хвилини (а то і одразу по перерві) "гірники" сипались. При цьому тривожить однотипність помилок – фулбеки провалювались позиційно й програвали звичайну боротьбу, центрбеки нічого не могли вдіяти з верховими м'яами, а Бондаренко отримав вже дві червоних картки за грубі фоли в центрі.

Все це наводить на думку, що проти нинішнього Шахтаря навчились грати. Саме тому в поєдинку з Колосом ніхто не гарантує перемоги – донеччани є фаворитами лишень на папері. Коефіцієнт на нічию доволі низький, як для матчу гранда в УПЛ.

Колос виглядає максимально неприємним опонентом для цього Шахтаря. Підопічні Ярослава Вишняка мають найкращу оборону в чемпіонаті, за чотири тури пропустивши всього один гол – та і той після кутового. Схема в три захисники дозволяє краще контролювати простір між лініями, хоча переоцінювати блок "хліборобів" теж не варто.

Поки що саме у ковалівців найбільший захисний оверперф УПЛ – їм недозабили 3,67 очікуваних голів. Тобто, моменти біля воріт Фесюна з'являються регулярно.

Головною чеснотою Колоса є вміння затягнути суперника в болото жорсткої контактної боротьби. На цьому вже погоріли Рух і Чорноморець – простору вони не отримали, боротьбу не виграли, а одеситів ще й добили двома голами наприкінці нічийної зустрічі (з львів'янами ж розписали мирову).

В атаці ж Колос пропонує типовий starter pack середняків, тікаючи в контратаки та загрожуючи зі стандартів / кросів. Щоправда, є й цікава ідея з грою Демченка між лініями без прив'язки до конкретної зони. Свої п'ять голів ковалівці забили заслужено, вибивши їх з 4,99 xG – тобто, проблем з реалізацією тут немає. Словом, Шахтарю сьогодні буде дуже непросто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Траоре, Бондар, Судаков, Конопля, Петряк, Швед, Борячук, Тотовицький (усі – Шахтар)

Дискваліфіковані: Золотов – Бондаренко, Чигринський

Орієнтовні склади на матч Колос – Шахтар

Колос: Фесюн – Золотов, Бурда, Бондаренко – Лучкевич, Оріховський, Богданов, Цуріков – Демченко, Мякушко – Безбородько

Шахтар: Різник – Гочолейшвілі, Матвієнко, Ракицький, Топалов – Степаненко – Зубков, Криськів, Назарина, Кащук – Сікан

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Шахтар безумовним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Патріка ван Луевена – 1.53. На тріумф Колоса дають 6.80, а нічию оцінили коефіцієнтом 4.30.

Фахівці не визначились із можливою результативністю поєдинку. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.90, аналогічний тотал менше – 1.93. Гол Данила Сікана помножить вашу ставку на 2.55, а Дениса Безбородька – на 3.00.

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