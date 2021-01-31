Украинские клубы продолжают подготовку к сезону. Читайте отчет о контрольных матча Руха, Десны и Миная на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Десна – Локомотив Ташкент – 0:0

Марибор – Минай – 3:0

Голы: Пихлер, 14, Матко, 76, Кронаветер, 83

Рух – Акжайык – 4:1

Голы: Кондраков, 11, 43, Карабин, 39, Лях, 41 – Вяткин, 57

Черниговцы после победы над македонской Шкендией не смогли отличиться голами в поединке с узбекским Локомотивом. Отметим, что в составе Десны дебютировал зимний новичок Константин Дима.

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Рух разбил подопечных Владимира Мазяра. Львовянам хватило первого тайма, чтобы достичь положительного результата. Счет открыл Кондраков, а на 34 оформил дубль. Карабин и Лях еще до перерыва сделали преимущество Руха разгромным. Вяткин отыграл один мяч, однако это не помешало львовянам удержать комфортное преимущество.

Минай разгромно проиграл словенскому Марибору. Пихлер в первом тайме вывел словенцев вперед, а Матка и Кронаветер ближе к концу встречи добили подопечных Кобина.

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