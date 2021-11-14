Колос продолжает перебирать кандидатов на вакантное место наставника главной команды. Очередным претендентом стал Денис Бушуев, имеющий опыт тренерской работы в Мюнхен 1860, сообщает Meta Ratings.

Колос провел переговоры с Григорчуком и Михайленко, – источник

39-летний специалист – уроженец Санкт-Петербурга с немецким паспортом. Он уже успел встретиться с представителями Колоса и произвел на них положительное впечатление, ведь руководство ковалевцев якобы решило изменить вектор развития клуба с акцентом на европейскую модель.

По информации издания, в Колосе не намерены оттягивать вопрос с назначением главного тренера до зимы, чтобы новый наставник в оставшихся матчах чемпионата успел познакомиться с потенциалом имеющихся исполнителей и качественно провел зимние сборы.

Бушуев начинал профессиональную карьеру в Зените в 1998 году, а через год переехал в Германию, где выступал за Герту, Оберхаузен и Мюнхен 1860.Тренерскую работу начал в академии "львов", а в 2016 году был и. о. главного тренера Мюнхен 1860. В 2018-м возглавлял юношескую сборную России, а с 2020 по 2021 гг. тренировал Ленинградец.

К слову, ранее среди главных кандидатов на тренерство в Колосе СМИ называли фамилии Григорчука, Михайленко, Кононова и Костышина.

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