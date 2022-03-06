"ФК Колос работает на защиту Украины! Президент клуба Андрей Засуха и все руководство ковалёвского клуба, футболисты и персонал находятся в Ковалёвке и делают все возможное, чтобы помочь ВСУ и гражданскому населению Украины в борьбе против российских оккупантов.

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Клубный автобус задействован для эвакуации женщин и детей из Киева в более безопасные города нашей страны. В Ковалёвке развернут штаб для помощи всем нуждающимся. Слава Украине! Вместе мы победим!" – говорится в сообщении на официальной Facebook-странице.

Напомним, идет уже 11-й день коварного военного нападения россиян на Украину. Несмотря на все их попытки, ВСУ успешно сдерживает захватчиков, нанося им немалые потери по всем фронтам.

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