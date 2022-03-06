"ФК Колос працює на захист України! Президент клубу Андрій Засуха та все керівництво ковалівського клубу, футболісти і персонал перебувають у Ковалівці та роблять усе можливе, аби допомогти ЗСУ і цивільному населенню України у боротьбі проти російських окупантів.

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Клубний автобус задіяний для евакуації жінок та дітей з Києва до більш безпечних міст нашої країни. У Ковалівці розгорнуто штаб для допомоги усім, хто її потребує. Слава Україні! Разом ми переможемо!" – йдеться у повідомленні на офіційній Facebook-сторінці.

Нагадаємо, триває вже 11-й день підступного військового нападу росіян на Україну. Попри усі їхні намагання, ЗСУ успішно стримує загарбників, завдаючи їм чималих втрат по всіх фронтах.

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