Ігор Ніченко – один із найбільш відомих херсонських футболістів. Однак найкращі моменти його кар'єри минули за межами рідного міста. Чемпіон Угорщини, найкращий бомбардир тамтешнього чемпіонату вже багато років мешкає за кордоном.

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Проте сьогодні його думки, як і мільйонів українців, разом із рідним Херсоном. Про свої переживання Ігор Григорович розповів Футбол 24.

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Перебуваю на зв'язку з рідними. Спілкуюся кожних півгодини. У Херсоні мешкають мої батьки, а також батьки моєї дружини. Також є й інші родичі. Сьогодні з Києва на Львів їде моя сестра з двома дітьми. Завтра планую зустріти її у Захоні на українсько-угорському кордоні. Мої рідні вірять і сподіваються, що все буде добре. Для мене це особистий біль.

Я теж сильно переживаю, але вірю, що ми зможемо відстояти наші землі. Дуже прикро, що стількох людей вже немає, стільки жертв у нашій країні. Якщо оглянутися назад, то зараз розумію, що фактично все йшло до цього. Усі ці розмови, вся ця обстановка, ця політика… Постійно дивлюся новини, аналізую. Те, що зараз відбувається – найгірший варіант. До цього не можна було доводити ситуацію. Одні землю свою відстоюють, а інші – не знаю, що відстоюють.

Я дотримуюся традиції – щороку приїжджаю у Херсон, це дуже дороге для мене місце. А коли зараз дивлюся це жахіття по відео… Ця військова техніка на знайомих і улюблених вулицях… Це страшне видовище, я дуже переживаю.

Сьогодні зранку люди вийшли на центральну площу Херсона. Це демонстрація того, що Херсон був і буде Україною. Інакше бути не може. Місцеві мешканці боряться за свою Батьківщину, свою землю. Це заслуговує на повагу.

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