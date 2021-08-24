"С Волынцом ситуация тяжелая. Он решает – делать операцию или нет. Это месяц-два его не будет. А если он решит операцию делать, то это на полгода.

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Одни врачи говорят делать операцию, другие говорят не делать. Если бы он полевой был, может быть, и не нужна операция, а он вратарь. По Новаку там также все серьезно. У него кровотечение было, я понимаю, что это не один месяц", – цитирует Костышина официальный сайт клуба.

Напомним, после 4-х туров УПЛ Колос с 5-ю очками расположился на 9-й строчке турнирной таблицы.

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