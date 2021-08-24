"З Волинцем ситуація важка. Він вирішує – робити операцію, чи ні. Це місяць-два його не буде. А якщо він вирішить операцію робити, то це на півроку.

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Одні лікарі кажуть робити операцію, інші кажуть не робити. Якщо б він польовий був, то, можливо, і не потрібна операція, а він воротар. По Новаку там також все серйозно. У нього кровотеча була, я розумію, що це не один місяць", – цитує Костишина офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, після 4-х турів УПЛ Колос з 5-ма очками розташувався на 9-й сходинці турнірної таблиці.

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