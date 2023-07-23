Ковалевский Колос прекратил сотрудничество с еще одним голкипером в летнее межсезонье. Команду вслед за Евгением Волынцем покинул другой голкипер – воспитанник Динамо Владимир Маханьков. Об этом пишет Sport.ua.

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"Дождитесь официальной информации. Она будет совсем скоро", – сказал Владимир об уходе из Колоса и нового клуба.

Напомним, Маханьков перешел в Колос летом 2021 года на правах свободного агента. За команду из Ковалевки голкипер отыграл всего три матча в УПЛ. В прошедшем сезоне Премьер-лиги Владимир 23 раза попадал в заявку на матчи, но так ни разу и не вышел на поле в официальной игре.

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