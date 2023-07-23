Український голкіпер Володимир Маханьков буде змушений шукати собі нове місце роботи. Футболіст виявився не потрібним Колосу з Ковалівки.

Ковалівський Колос припинив співпрацю із ще одним голкіпером в літнє міжсезоння. Команду слідом за Євгеном Волинцем покинув інший голкіпер – вихованець Динамо Володимир Маханьков. Про це пише Sport.ua.

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"Дочекайтесь офіційної інформації. Вона буде зовсім скоро", – сказав Володимир щодо відходу з Колоса і нового клубу.

Нагадаємо, Маханьков перейшов до Колоса влітку 2021 року на правах вільного агента. За команду з Ковалівки голкіпер відіграв всього три матчі в УПЛ. В минулому сезоні Прем'єр-ліги Володимир 23 рази потрапляв у заявку на матчі, але так ні разу і не вийшов на поле в офіційній грі.

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