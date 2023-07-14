Вице-чемпионы Украины официально объявили о трансфере Евгения Волынца. Вратарь получил свитер с первым номером и контракт на 3 года.

СК Днепр-1 продлил аренду игрока Металлиста, – СМИ

29-летний Волынец – воспитанник Динамо. Голкипер выступал за вторую команду киевлян, Гелиос и Колос. В структуре ковалевцев находился с июля 2017 года и заслужил статус одного из лучших вратарей чемпионата Украины. В прошлом сезоне за 29 матчей пропустил 34 гола, в 13 поединках отстоял "на ноль". Александр Петраков вызывал Волынца в сборную Украины, но на поле не выпускал.

Напомним, в прошлом сезоне ворота СК Днепр-1 защищали Валеф и Рыбак, к которым было немало вопросов. Теперь у Александра Кучера новый дуэт киперов – Волынец и Мысак, подписанный ранее.

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