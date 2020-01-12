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Колос подтвердил трансфер Богданова

12 января 17:57 182 Читати українською
Колос подтвердил трансфер Богданова
Андрей Богданов / фото: Д. Руденко

Полузащитник Андрей Богданов в ближайшее время присоединится к Колосу.

Спортивный директор Колоса Виталий Лисицкий подтвердил, что Андрей Богданов отправится вместе с клубом на тренировочные сборы, сообщает Команда№1.

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Также отмечается, что опытный хавбек станет не единственным усилением клуба из Ковалёвки в зимнее трансферное окно. Добавим, что Колос первый этап сборов проведет в турецком городе Сиде с 15 по 29 января и проведет 5 спаррингов. По завершении команда вернется в Украину, а со 2 февраля начнут второй этап сборов (также в Турции).

Напомним, что ранее Колос прекратил сотрудничество с Джемалем Кизилатешем, Вячеславом Рябовым, Владиславом Нехтием, Андреем Сахневичем, Александром Мигуновым и Владиславом Охрончуком.

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