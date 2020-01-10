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Дегтярев вернулся в Олимпик – он был лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне

10 января 16:55 159 Читати українською
Дегтярев вернулся в Олимпик – он был лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне
Максим Дегтярев / ФК Олимпик

Нападающий Максим Дегтярев официально вернулся в Олимпик после шести месяцев выступлений за Десну.

Первую часть текущего сезона 26-летний футболист провел в черниговской Десне. За команду Александра Рябоконя он сыграл 14 матчей в УПЛ, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. О возвращении Дегтярева в Олимпик сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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Напомним, что форвард стал лучшим бомбардиром Олимпика в прошлом розыгрыше УПЛ – он забил 8 голов в 29 матчах.

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