Колос підтвердив трансфер Богданова

Півзахисник Андрій Богданов найближчим часом приєднається до Колоса.

Спортивний директор Колоса Віталій Лисицький підтвердив, що Андрій Богданов вирушить разом з клубом на тренувальні збори, повідомляє Команда№1.

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Також зазначається, що досвідчений хавбек стане не єдиним підсиленням клубу з Ковалівки у зимове трансферне вікно. Додамо, що Колос перший етап зборів проведе у турецькому місті Сіде з 15 по 29 січня та проведе 5 спарингів. По завершенні команда повернеться до України, а з 2 лютого розпочнуть другий етап зборів (також в Туреччині).

Нагадаємо, що раніше Колос припинив співпрацю з Джемалем Кизилатешем, В’ячеславом Рябовим, Владиславом Нехтієм, Андрієм Сахневичем, Олександром Мігуновим та Владиславом Охрончуком.

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