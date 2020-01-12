toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ДИНАМО

Колос підтвердив трансфер Богданова

17:53 468 Читать на русском
Колос підтвердив трансфер Богданова
Андрій Богданов / фото: Д. Руденко

Півзахисник Андрій Богданов найближчим часом приєднається до Колоса.

Спортивний директор Колоса Віталій Лисицький підтвердив, що Андрій Богданов вирушить разом з клубом на тренувальні збори, повідомляє Команда№1.

Дегтярьов повернувся в Олімпік – він був найкращим бомбардиром команди у минулому сезоні

Також зазначається, що досвідчений хавбек стане не єдиним підсиленням клубу з Ковалівки у зимове трансферне вікно. Додамо, що Колос перший етап зборів проведе у турецькому місті Сіде з 15 по 29 січня та проведе 5 спарингів. По завершенні команда повернеться до України, а з 2 лютого розпочнуть другий етап зборів (також в Туреччині).

Нагадаємо, що раніше Колос припинив співпрацю з Джемалем Кизилатешем, В’ячеславом Рябовим, Владиславом Нехтієм, Андрієм Сахневичем, Олександром Мігуновим та Владиславом Охрончуком.

Найкращий бомбардир Динамо та колишня надія України – гравці УПЛ, які влітку 2020 року можуть стати вільними агентами

blog_ava
Тоттенхем – Ліверпуль: солідні "шпори", грамотні рішення Моурінью, але клас Фірміно та Ко все вирішив, у Клоппа +16
00:50
6129
Теги
Трансфери Колос Колос Трансфери чемпіонату України Андрій Богданов Андрій Богданов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
28
хв
Реал Мадрид
20:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук