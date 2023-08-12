Адеринсола Эсеола продолжит карьеру в Штурме из города Иванков Киевской области, сообщает Sportarena.

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Сроки и условия сделки пока неизвестны. 32-летний форвард сможет дебютировать за новую команду уже в воскресенье, 13 августа – в Группе 2 чемпионата Украины ААФУ Штурм в 1-м туре встретится с Авангардом из Лозовой.

Напомним, Эсеола – воспитанник киевского ЦСКА. Успел поиграть за Динамо, Арсенал, Десну, Александрию, кропивницкую Зирку, Ворсклу и Львов. За рубежом выступал в 4-х командах чемпионата Индии, казахских Кайрате и Акжайыке и болгарском Хебире. Весеннюю часть прошлого сезона Адеринсола провел во Львове, который после завершения соревнований прекратил существование.

Интересно, что в Штурме подбирается интересный коллектив. Ранее к команде присоединился экс-форвард Колоса Владимир Лысенко. Кроме того, за клуб выступают голкипер Сергей Погорелый (Арсенал, Таврия, Металлист), защитник Андрей Пилявский (Заря, Ворскла), полузащитники Сергей Рожок (Динамо, Кривбасс, Черноморец) и Артем Старгородский (Динамо, Таврия, Арсенал), нападающий Александр Бондаренко (Оболонь, Колос).

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