Шахтар на виїзді обіграв Колос в рамках 14-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Колос – Шахтар на "Футбол 24".

Шахтар вийшов вперед на 15 хвилині – Матвієнко замкнув навіс Алана Патріка зі штрафного. Через 10 хвилин Бондаренко вивів Фернандо один на один з воротраем, а бразилець легко реалізував своє рандеву. Ільїн відіграв один м'яч до перерви, але по перерві Мудрик поставив крапку в зустрічі – знову асистував Патрік.

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Таким чином, "гірники" набрали 45 очок та обігнали Динамо за додатковими показниками. Колос з 11 пунктами опустився на 12 місце.