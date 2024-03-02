Колос – Рух – 0:1 – відео гола та огляд матчу
23:25 - Читать на русском
Рух мінімально здолав Колос у поєдинку 19-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд зустрічі Колос – Рух на "Футбол 24".
3’ Олексій Сич
Вже на 3-й хвилині Рух повів у рахунку. Квасниця наздогнав м'яч на правому фланзі та віддав на Сича, який вбігав у штрафний. Олексій пробив у дотик, а снаряд кволо залетів під дальню стійку.
Рух мінімально обіграв Колос – гол на 3-й хвилині став вирішальним, ковалівці вперше програли вдома за пів року
Колос відповів непоганим моментом, але спочатку Паулаускас завалився на газон після контакту із захисником, а Лучкевич в наступному епізоді не зміг дотягнутись до м'яча. Климчук на старті другого тайму пробив з гострого кута, але неточно. В підсумку, гра завершилась мінімальною перемогою львів'ян.
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