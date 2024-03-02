Вже на 3-й хвилині Рух повів у рахунку. Квасниця наздогнав м'яч на правому фланзі та віддав на Сича, який вбігав у штрафний. Олексій пробив у дотик, а снаряд кволо залетів під дальню стійку.

Рух мінімально обіграв Колос – гол на 3-й хвилині став вирішальним, ковалівці вперше програли вдома за пів року

Колос відповів непоганим моментом, але спочатку Паулаускас завалився на газон після контакту із захисником, а Лучкевич в наступному епізоді не зміг дотягнутись до м'яча. Климчук на старті другого тайму пробив з гострого кута, але неточно. В підсумку, гра завершилась мінімальною перемогою львів'ян.