"Не хочу обидеть владельцев стадиона, но трава очень высокая и не быстрая, все застревает. Поэтому и футбол такой, как в исполнении Вереса, так и нашей команды.

Верес – Колос – видеообзор матча

Получилась не очень интересная игра для болельщиков. Мало моментов, получилось "бей-беги". Верес играет более персонально, сидит на ноге, агрессивная команда, очень вертикальная – трудно против них играть", – поделился Костышин в комментарии Футбол News.

К слову, Колос и Верес так и не смогли отличиться голами, разойдясь безголевой ничьей. Поединок состоялся на стадионе Авангард в Луцке.

Верес сыграл вничью с Колосом в первом матче после возвращения в УПЛ