Дебютний тур УПЛ 2021/22 вразив вболівальників дуже цікавим футболом практично в усіх зустрічах. Такі поєдинки дійсно не соромно було транслювати за кордон. Виключенням став лишень матч Колоса у Луцьку, де були розписані понурі 0:0 без значної кількості моментів – команди обмінялися всього двома-трьома шансами відкрити рахунок. Для новачків еліти подібний старт може вважатись нормальним, а от настільки невиразна гра ковалівців здивувала.

Костишин пояснив, чому Колос та Верес не змогли відзначитись голами

В діях підопічних Руслана Костишина не було помітно ні звичної енерговитратності, ні якісних контратак. По суті, у Колоса і моментів особливих не виникало – гості здебільшого обстрілювали Верес з дистанції або працювали через кроси (без гострих завершень). У стартовому складі "хліборобів" виділявся тільки Сітчінава, який непогано працював корпусом і відкривався під скидки у штрафний. Також якісно зайшли у гру Нурієв та Сантос, які могли вирвати перемогу для ковалівців в середині другого тайму.

Літнє підсилення складу Колоса виглядало дуже перспективно, однак того ж не можна сказати про футбол підопічних Руслана Костишина. Навіть на рівні УПЛ з такою грою буде дуже важко зачепитись за топ-5, а в Лізі конференцій на ковалівців вже чекає карагандинський Шахтар. Втім, робити далекоглядні висновки по одному матчу зарано.

Металіст 1925 стартував у новому чемпіонаті набагато переконливіше. Принаймні, якщо говорити про перший тайм, у якому харків'яни впевнено переграли Рух – підопічні Валерія Кривенцова тримали ініціативу, контролювали хід зустрічі й забили двічі. "Жовто-сині" сподобались своїми контратаками, хорошою взаємодією в центрі та якісною роботою по нічийних м'ячах – всі підбирання та відскоки були виграні дебютантами УПЛ. Власне, з них і прилетіли голи.

По перерві Металіст 1925 відчутно просів (особливо в перші 15 хвилин), пропустивши швидкий гол і ковтнувши ще кілька небезпечних моментів. Особливо слабко виглядали фланги оборони, які регулярно проходили на дриблінгу, але в останні півгодини харків'яни відносно впевнено стримували тиск Руха. При цьому не можна сказати, що дебютанти не витягували швидкості УПЛ – команда Валерія Кривенцова здатна підтримувати високий темп. Проблема полягає лишень у стабільності, але це виправляється досвідом.

Цікаво, що сьогоднішній поєдинок стартує аж у 21:00. Для УПЛ подібні ігрові слоти в новинку – Валерій Кривенцов навіть заявив про необхідність налаштувати біологічний годинник. Втім, навряд чи цей фактор матиме визначальне значення у матчі.

Кадрова ситуація

У Металіста 1925 зламався Пономар, якого винесли на ношах ще на старті матчу проти Руха. Лікарі діагностували розтяг ахіллового сухожилля, який переходить в литковий м'яз – з такою травмою Віталій вилетів мінімум на 2 місяці. Інших втрат у складі харків'ян немає.

Колос мав певні проблеми з Богдановим – його замінили на старті другого тайму матчу з Вересом. У Андрія була підозра на струс, а на командних фото з тренувань хавбека не помітно. Цілком ймовірно, що сьогоднішню зустріч він пропустить – навіть якщо Богданов оклигав, краще поберегти лідера до Ліги конференцій.

Орієнтовні склади на матч Колос – Металіст 1925

Колос: Волинець – Золотов, Петров, Новак, Чорноморець – Задоя, Мілько – Ільїн, Нурієв, Сантос – Сітчінава

Металіст 1925: Сидоренко – Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня – Савін, Криськів, Габелок, Фабіньо, Голодюк – Дмитренко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Колос варто назвати фаворитом пари. У команди більше досвіду, а сьогодні вона ще й перед рідними трибунами дебютує – і не просто дебютує, а реабілітується за втрату очок. Металіст 1925 цього бонусу вже не має. Підопічні Валерія Кривенцова свій дебютний концерт провели тиждень тому, а зараз для них наступають важкі робочі будні. Саме в такі моменти новачки УПЛ і сиплються.

Очікувати розгрому, звісно ж, не варто. Ковалівці ще не набрали оптимальних кондицій, а у харків'ян зібралася доволі сильна команда. Крім того, ці колективи доволі схожі в стилістичному плані – та ж ставка на швидкість та контратаки, та ж енерговитратність, та ж готовність стріляти з будь-яких дистанцій. Втім, у єдиноборствах Колос виглядає значно перспективніше.

З огляду на всі ці фактори, найбільш вірогідною здається непроста, але заслужена перемога підопічних Руслана Костишина.

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