Колос – Чорноморець – 2:1 – відео голів та огляд матчу
17:04 - Читать на русском
Колос мінімально переграв Чорноморець у матчі 10-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Колос – Чорноморець на "Футбол 24".
завершено
59’ Абнер Ренан
Євген Смирний 29’
29’ Євген Смирний
59’ Абнер Ренан
Ковалівці вийшли вперед досить курйозно – м'яч відскочив до Лисенка після рикошету, а Володимир в падінні пробив у кут воріт. Смирний відповів шедевром, замкнувши передачу Вантуха п'ятою. Втім, перемогу в другому таймі для Колоса вирвав Ренан.
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Таким чином, ковалівці набрали 11 очок та піднялись на 9 місце, а Чорноморець з 6 пунктами лишився чотирнадцятим.
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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