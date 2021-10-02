Колос мінімально переграв Чорноморець у матчі 10-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Колос – Чорноморець на "Футбол 24".

Ковалівці вийшли вперед досить курйозно – м'яч відскочив до Лисенка після рикошету, а Володимир в падінні пробив у кут воріт. Смирний відповів шедевром, замкнувши передачу Вантуха п'ятою. Втім, перемогу в другому таймі для Колоса вирвав Ренан.

Колос втримав перемогу над Чорноморцем – заміни Кузнєцова принесли результат

Таким чином, ковалівці набрали 11 очок та піднялись на 9 місце, а Чорноморець з 6 пунктами лишився чотирнадцятим.