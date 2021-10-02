Черноморец в рамках 10-го тура УПЛ достойно сыграл против Колоса, но не избежал поражения. Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Программу дня в Украине открывал поединок в Ковалёвке, где Колос принимал Черноморец. "Моряки" приехали, имея за плечами 5-матчевую безвыигрышную серию и держась в двух очках от дна таблицы, но и у "хлеборобов" ситуация была невесёлой – от зоны вылета их отделили те же два зачётных балла.

"Не знаю, что делать – в Колосе уже 10 пенальтистов поменялось": наставник ковалёвцев – о незабитом 11-метровом Ворскле

К тому же, Колос проиграл четыре из пяти последних матчей. Ещё одно поражение вполне могло привести к перестановкам на тренерском мостике, хотя для Сергея Кузнецова это был всего четвёртый поединок в статусе главного. В таких условиях Ковалёвку не забыли посетить Александр Хацкевич и Максим Шацких – пока они сидели на трибунах в качестве фанатов.

Первый тайм оказался очень динамичным и интересным. Уже на 6-й минуте Костышин попытался пробить с дистанции (мимо дальнего угла), а Черноморец ответил сразу двумя моментами: Смирный с линии вратарской замыкал навес от Путри (над перекладиной), а ещё через минуту Авагимян выстрелил после передачи с фланга – точно в руки Фесюну.

На 15-й же минуте счёт был открыт, причем довольно курьёзно: гости обрезались перед собственной штрафной, а хозяева провели комбинацию с передачей внутрь – Вантух выбил её, но попал прямо в Кадири. От него сфера отлетела на 11 метров под удар Лысенко. Владимир пробил в левый нижний угол. 1:0!

Ещё через четыре минуты удвоить преимущество ковалёвцев мог Нуриев, который пробил метров с 23-х, но мяч пролетел мимо правой штанги. Черноморец не оставался без ответа – Авагимян на 22-й минуте выстрелил с дальнего расстояния, но Фесюн поймал мяч. На 28-й же минуте Цитаишвили заработал стандарт на правом фланге. Он оказался роковым для хозяев: подача ничего не принесла, но в атаке вторым темпом Вантух прострелил на Смирного – Евгений же замкнул пяткой, попав в ближний угол. 1:1!

Размен моментами продолжался и в последней трети первого тайма. Колос мог забить в результате удара Чурко с отскока с правого края штрафной (Кучерук парировал), Цитаишвили огрызнулся фирменным смещением с фланга и выстрелом метров с 20-ти (в руки Фесюну), а на 44-й минуте Лысенко пробил головой после навеса Чурко – Кучерук поймал сферу. В конце концов, команды и тренеры отправились в раздевалку при ничейном счёте, а место одного из коучей занял неожиданный кандидат от народа.

Второй тайм для Колоса начался неудачно. Уже через пять минут после его начала пришлось менять Сакива, ведь тот получил травму – вместо него вышел Петров. Черноморец же явно захватил инициативу, создав два хороших момента. Так, на 52-й минуте Ванат ворвался на правый край штрафной и нанёс удар, а на 54-й с аналогичной позиции выстрелил Путря – в обоих случаях ковалёвцев выручил Фесюн.

Колос на 57-й огрызнулся моментом Чурко: тот влетел на левый фланг штрафной и мощно пробил в ближний угол, попав во внешнюю сторону сетки. Повтор показал, что тут и Кучерук помог. В целом же, Черноморец выглядел интереснее, поэтому Сергей Кузнецов уже на 58-й минуте решился на замены. Вместо Чурко вышел Ренан, а Лысенко покинул поле, уступив место Ситчинаве.

Сергей Кузнецов угадал с заменами на 200%. Всего через несколько десятков секунд после появления на поле Ситчинава получил передачу на правый фланг и исполнил подачу, а Ренан замкнул её ударом головой в дальний угол – 2:1! Правда, довольно быстро Черноморец мог сравнять счёт: на 63-й минуте Исаенко пробил после навеса в центр штрафной, а на 65-й Авагимян едва не завершил прострел на дальнюю штангу – Фесюн в обоих случаях спас Колос.

В последние 20 минут одесситы выглядели значительно активнее, однако гостям критически не хватало конкретики в завершающей фазе. У подопечных Юрия Мороза были опасные кроссы, хорошие вбегания и даже претензии на пенальти, но Фесюну вступить в игру пришлось только раз – он вышел на перехват и получил небольшое повреждение. Колос за этот период огрызнулся дальними выстрелами в исполнении Нуриева (очень неточно) и Ренана (без проблем для Кучерука).

В конце концов, в атаках "моряков" матч подошёл к концу. Гости так и не спаслись от поражения. Колос празднует вторую победу под руководством Сергея Кузнецова.

Украинская арбитрка радует яркими фото и закончила ВУЗ с красным дипломом – ее сравнивают со звездой Голливуда