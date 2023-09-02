Известный украинский олигарх Игорь Коломойский получил подозрение о совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба СБУ.

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60-летний бизнесмен подозревается в мошенничестве (статья 190) и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (статья 209). Установлено, что в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда грн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Подозрение было вручено при обыске.

Напомним, это не первое общение правоохранителей с Коломойским. В сентябре 2022-го НАБУ наведывалось к нему домой на курорте Буковеле, а в октябре бывший владелец Днепра приходил в киевский офис Национального антикоррупционного бюро на допрос. В начале этого года в доме олигарха проводились обыски из-за махинаций "Укртатнафты" и "Укрнафты" (растрата нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонение от уплаты таможенных платежей на огромные суммы).

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