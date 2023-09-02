Відомий український олігарх Ігор Коломойський отримав підозру про вчинення злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу, повідомляє прес-служба СБУ.

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60-річний бізнесмен підозрюється у шахрайстві (стаття 190) та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209). Встановлено, що протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Підозру було вручено при обшуку.

Нагадаємо, це не перше спілкування правоохоронців з Коломойським. У вересні 2022-го НАБУ навідувалось до нього додому на курорті Буковелі, а у жовтні колишній власник Дніпра приходив у київський офіс Національного антикорупційного бюро на допит. На початку цього року у будинку олігарха проводились обшуки щодо махінацій "Укртатнафти" та "Укрнафти" (розтрата нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми).

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