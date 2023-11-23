"Обратиться к вам с открытым обращением меня заставляют обстоятельства и атмосфера вопиющего нарушения норм законодательства, конституционных и процессуальных прав, образовавшаяся вокруг расследования Бюро экономической безопасности уголовного производства по отношению ко мне. Я не вижу смысла приводить обстоятельства, изложенные следователями в сообщениях о подозрении, ведь Вам, как лицу, возглавляющему Главное надзорное учреждение страны, они подробно известны, но единственное, что я пытаюсь уже почти три месяца из тюремной камеры понять, почему Вы – лицо, в распоряжении которого есть все доказательства отсутствия происшествия преступления, молча смотрите, как невиновное лицо теряет здоровье за решеткой.

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Состояние моего здоровья ухудшается, в условиях следственного изолятора решить этот вопрос невозможно. Но чего я не могу понять, неужели на основании этих смехотворных подозрений я уже настолько опасен, что мне отказывают в праве на получение должной медицинской помощи? Что должно произойти для того, чтобы мне ее предоставили должным образом?

Больше всего меня удивляет позиция НБУ и ПриватБанка, который уже почти семь лет находится под полным государственным контролем. Несколько лет не замечали отсутствия почти 6 млрд грн наличных денег, а также полное унижение репутации двух аудиторских компаний из "Большой четверки" – PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young, – которые в течение 2014-2022 годов подтверждали финотчетность ПриватБанка под давлением БЭБ из СМИ узнал о "нехватке" 5,7 млрд грн. Кстати, эти отчеты за указанные годы размещены на официальных сайтах ПриватБанка и НБУ, то есть находятся в свободном доступе", – пишет Коломойский

Напомним, по данным следствия, в 2013-2014 годах Игорь Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд гривен, создав преступную группировку, состоявшую из работников ПриватБанка, учредителем и акционером которой он был. Олигарх перечислял средства на счета нескольких компаний, среди которых и ФК Днепр. Кроме того, Коломойскому инкриминируют мошенничество (статья 190) и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем (статья 209).

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