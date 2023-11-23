"Звернутися до вас з відкритим зверненням мене змушують обставини та атмосфера кричущого порушення норм законодавства, конституційних та процесуальних прав, що утворилася навколо розслідування Бюро економічної безпеки кримінального провадження стосовно мене. Я не бачу сенсу наводити обставини, викладені слідчими у повідомленнях про підозру, адже Вам, як особі, яка очолює Головну наглядову установу країни, вони докладно відомі, але єдине, що я намагаюся вже майже три місяці з тюремної камери зрозуміти, чому Ви – особа, у розпорядженні якого є всі докази відсутності події злочину, мовчки споглядаєте, як безневинна особа втрачає здоров'я за ґратами.

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Стан мого здоров'я погіршується, в умовах слідчого ізолятора вирішити це питання неможливо. Але чого я не можу збагнути, невже на підставі цих сміхотворних підозр я вже настільки небезпечний, що мені відмовляють у праві на отримання належної медичної допомоги? Що має статися для того, щоб мені її надали належним чином?

Найбільше мене дивує позиція НБУ та ПриватБанку, який уже майже сім років перебуває під повним державним контролем. Кілька років не помічали відсутності майже 6 млрд грн готівки, а також повне приниження репутації двох аудиторських компаній з "Великої четвірки" - PricewaterhouseCoopers та Ernst & Young, – які протягом 2014-2022 років підтверджували фінзвітність ПриватБанку під тиском БЕБ зі ЗМІ дізнався про "нестачу" 5,7 млрд грн. До речі, ці звіти за вказані роки розміщені на офіційних сайтах ПриватБанку та НБУ, тобто знаходяться у вільному доступі", – пише Коломойський

Нагадаємо, за даними слідства, у 2013-2014 роках Ігор Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд гривень, створивши злочинне угруповання, яке складалося з працівників Приватбанку, засновником та акціонером якого він був. Олігарх перераховував кошти на рахунки кількох компаній, серед яких був і ФК Дніпро. Окрім цього, Коломойському інкримінують шахрайство (стаття 190) та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209).

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