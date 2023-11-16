Апелляционный суд Киева частично изменил меру пресечения Игорю Коломойскому. Бизнесмен останется под стражей до 2 декабря, а не до 2 января 2024 года. Суд также уменьшил размер залога с 3 млрд 891 млн грн до 3 млрд 712 тысяч грн. Адвокат Игоря Коломойского отметил, что сумма залога является необъятной для него. Защитники 60-летнего олигарха в очередной раз подчеркнули, что их клиент имеет проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Суспільне.

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Перед судьями выступило несколько человек, чтобы помочь Коломойскому выйти из СИЗО. Среди них был и журналист Игорь Цыганык.

"Я знаком с Игорем Валерьевичем с 2004 года. Знаю очень хорошо его семью, его семью, его ответственность перед семьей, ответственность перед страной, особенно в 2014 году, когда он очень сильно помог нам.

Я имею все его контакты, знаю, где он живет, имею его мобильный телефон. Готов обеспечить его появление в суде при первом требовании. Я понял, что он будет сотрудничать со следствием", – сказал на суде журналист.

Как и в сентябре, суд не принял во внимание аргументы Цыганыка и адвокатов. Бывший владелец Днепра останется под стражей.

Напомним, по данным следствия, в 2013-2014 годах Игорь Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд гривен, создав преступную группировку, которая состояла из работников Приватбанка, основателем и акционером которого он был. Олигарх перечислял средства на счета нескольких компаний, среди которых был и ФК Днепр. Кроме этого, Коломойскому инкриминируют мошенничество (статья 190) и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем (статья 209).

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