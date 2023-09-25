Бывший владелец Днепра Игорь Коломойский проиграл апелляцию и не смог выйти на свободу. Киевский апелляционный суд 25 сентября отказал в удовлетворении жалобы миллиардера.

В понедельник, 25 сентября, Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу Игоря Коломойского на избрание бизнесмену меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме почти 4 миллиарда гривен. Прокурор просил суд оставить меру пресечения без изменений. Адвокаты Коломойского настаивали на уменьшении залога и освобождении его из-под стражи.

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На заседание пришли несколько сотрудников группы 1+1 Медиа, среди которых журналист Игорь Цыганык. Они просили суд отпустить 60-летнего Коломойского на поруки. Впрочем, Киевский апелляционный суд не удовлетворил жалобу. Решение Шевченковского суда остается в силе, а украинский миллиардер – в СИЗО, сообщает Суспільне.

Напомним, по данным следствия, в 2013-2014 годах Игорь Коломойский незаконно завладел 5,8 миллиардами гривен, создав преступную группировку, состоявшую из сотрудников Приватбанка, учредителем и акционером которой он был. Олигарх перечислял средства на счета нескольких компаний, среди которых и ФК Днепр. Кроме того, Коломойскому инкриминируют мошенничество (статья 190) и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем (статья 209).

2 сентября бывшему владельцу Днепра вручили подозрение, а в тот же день суд отправил Коломойского в СИЗО.

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