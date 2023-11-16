Апеляційний суд Києва залишив бізнесмена під вартою до 2 грудня 2023 року, з альтернативою застави 3 млрд 712 млн грн. Адвокат Ігоря Коломойського зазначив, що сума застави є неосяжною для нього. Вкотре захисники Ігоря Валерійовича наголосили, що їхній клієнт має проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє Суспільне.

Суд заарештував активи Коломойського у 12 компаніях – серед них ФК Дніпро

Перед суддями виступило кілька осіб, щоб допомогти Коломойському вийти на свободу. Серед них був і іменитий журналіст Ігор Циганик.

"Я знайомий з Ігорем Валерійовичем з 2004 року. Знаю дуже добре його сім'ю, його родину, його відповідальність перед родиною, відповідальність перед країною, особливо у 2014 році, коли він дуже сильно допоміг нам.

Я маю всі його контакти, знаю, де він живе, маю його мобільний телефон. Готовий забезпечити його появу в суді при першій вимозі. Я зрозумів, що він буде співпрацювати зі слідством", – сказав на суді журналіст.

Нагадаємо, за даними слідства, у 2013-2014 роках Ігор Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд гривень, створивши злочинне угруповання, яке складалося з працівників Приватбанку, засновником та акціонером якого він був. Олігарх перераховував кошти на рахунки кількох компаній, серед яких був і ФК Дніпро. Окрім цього, Коломойському інкримінують шахрайство (стаття 190) та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209).

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