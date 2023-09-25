Колишній власник Дніпра Ігор Коломойський програв апеляцію і не зміг вийти на волю. Київський апеляційний суд 25 вересня відмовив у задоволенні скарги мільярдера.

У понеділок, 25 вересня, Київський апеляційний суд розглянув скаргу Ігоря Коломойського на обрання бізнесмену запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі майже 4 мільярди гривень. Прокурор просив суд залишити запобіжний захід без змін. Адвокати Коломойського наполягали на зменшенні застави та звільнення його з-під варти.

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На засідання прийшли кілька працівників групи 1+1 Медіа, серед яких був журналіст Ігор Циганик. Вони просили суд відпустити 60-річного Коломойського на поруки. Утім, Київський апеляційний суд не задовольнив апеляцію. Рішення Шевченківського суду залишається чинним, а український мільярдер – у СІЗО, повідомляє Суспільне.

Нагадаємо, за даними слідства, у 2013-2014 роках Ігор Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд гривень, створивши злочинне угруповання, яке складалося з працівників Приватбанку, засновником та акціонером якого він був. Олігарх перераховував кошти на рахунки кількох компаній, серед яких був і ФК Дніпро. Окрім цього, Коломойському інкримінують шахрайство (стаття 190) та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209).

Другого вересня колишньому власнику Дніпра вручили підозру, а того ж дня суд відправив Коломойського в СІЗО.

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