"Общение с Игорем Коломойским? Это общением нельзя назвать. Это было, когда Селезнев или переходил из Шахтера, или когда уходил. В какой-то из разов. В это же время Боатенга подписывали, такой трансфер громкий по меркам Днепра тогда был.

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Вот тогда Коломойский был на базе. Не то, что я с ним общался. Я шел из тренажерного зала до или после тренировки. Я шел, он спускался – "привет, привет, как дела, все хорошо". Спросил о Рамосе, но я ему мог ответить? Сказал, что хороший, все хорошо. Вот такое общение.

Коломойский – не такой сильный фанат футбола, как Суркис или Ахметов? Конечно. Видно, что он не такой фанат, как тот же Ярославский был, по его вовлеченности в плане боления. Это видно. Что я сейчас буду рассказывать. Конечно, обидно. Но он президент. У нас все клубы в стране – завтра что-то не так, прикрыли и все.

Благодаря Коломойскому эта команда боролась за высокие места, играла в еврокубках, дошла до финала Лиги Европы. Жаль, что так произошло, но я сейчас не буду разбираться, спрашивать у него, говорить через камеру почему, как и что", – рассказал Кравченко в интервью Sportarena.

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