"Селезнев – бомбардир. Голы, голы, голы. Сразу такая ассоциация.

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Человек-фейерверк? Возможно, он сам так о себе рассказывает. Но я в этих "фейерверках" с ним не участвовал – ничего не могу сказать интересного. Но это человек-гол, который умеет забивать. Мы еще в Шахтере-3 с ним вместе начинали.

Хорошый, порядочный человек, хотя говорят разное о его репутации. Любит внимание, все его фишки... Но реально он нормальный пацан, а как футболист – гол, гол, гол.

Когда он говорит, что главное команда, а не голы – не верьте ему. Если команда проиграет 3:4, а Евгений забьет 3 гола – поверьте, он будет самым счастливым человеком", – сказал Кравченко в интервью SportArenaTV.

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