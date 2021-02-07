"Спілкування з Ігорем Коломойським? Це спілкуванням не можна назвати. Це було, коли Селезньов або переходив з Шахтаря, або коли йшов. У якийсь із разів. У цей же час Боатенга підписували, такий трансфер гучний за мірками Дніпра тоді був.

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Ось тоді Коломойський був на базі. Не те, що я з ним спілкувався. Я йшов з тренажерного залу до чи після тренування. Я йшов, він спускався – "привіт, привіт, як справи, все добре". Запитав про Рамоса, але що я йому міг відповісти? Сказав, що хороший, все добре. Ось таке спілкування.

Коломойський – не такий сильний фанат футболу, як Суркіс чи Ахметов? Звичайно. Видно, що він не такий фанат, як той же Ярославський був, за його залученістю в плані вболівання. Це видно. Що я зараз буду розповідати. Звичайно, прикро. Але він президент. У нас всі клуби в країні – завтра щось не так, прикрили і все.

Завдяки Коломойському ця команда боролася за високі місця, грала в єврокубках, дійшла до фіналу Ліги Європи. Прикро, що так сталося, але що я зараз буду розбиратися, питати у нього, говорити через камеру чому, як і що", – розповів Кравченко у інтерв'ю Sportarena.

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