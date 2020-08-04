Коло Туре назвал единственный минус ван Дейка

"Это невероятный игрок. Настоящий топ. Он наделен скоростью, прыжком, техникой. Благодаря длинным передачам он способен регулировать темп игры. Он имеет все.

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Не видел, чтобы его много пытались обыграть. По моему мнению, это его слабость! Ван Дейк очень высок, поэтому настоящее давление на него при владении мячом может создать проблемы для него. Ван Дейк очень умный, поскольку хорошо выбрасывается. Если действительно агрессивно идти в обыгрыш, то что-то может получиться.

Рядом с ним играет Джо Гомес, в Ливерпуле собраны хорошие игроки, готовые ему помогать. Я думаю, что это делает простой игру ван Дейка. И все же, я считаю, что он имеет выдающиеся качества", – цитирует Туре Goal.

К слову, в сезоне 2019/20 Вирджил ван Дейк провел 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи. Его игра стала фундаментальной для триумфа Ливерпуля в АПЛ.

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