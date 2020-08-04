Коло Туре назвав єдиний мінус ван Дейка

"Це неймовірний гравець. Справжній топ. Він наділений швидкістю, стрибком, технікою. Завдяки довгим передачам він здатен регулювати темп гри. Він має все.

Саутгемптон отримає солідну суму за чемпіонство Ліверпуля

Не бачив, щоб його багато намагалися обіграти. На мою думку, це його слабкість! Ван Дейк дуже високий, тому справжній тиск на нього при володінні м'ячем може створити проблеми для нього. Ван Дейк дуже розумний, оскільки добре кидається. Якщо дійсно агресивно йти в обіграш, то щось може вийти.

Поруч із ним грає Джо Гомес, у Ліверпулі зібрані хороші гравці, готові йому допомагати. Я думаю, що це робить простою гру ван Дейка. Та все ж, я вважаю, що він має видатні якості", – цитує Туре Goal.

До слова, в сезоні 2019/20 Вірджил ван Дейк провів 50 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і віддав 2 результативні передачі. Його гра стала фундаментальною для тріумфу Ліверпуля в АПЛ.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ