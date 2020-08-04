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Коло Туре назвав єдиний мінус ван Дейка

11:04 - Читать на русском
Коло Туре назвав єдиний мінус ван Дейка
Вірджил ван Дейк / Reuters

Колишній оборонець англійських Арсенала, Манчестер Сіті, Ліверпуля, а нині – асистент Брендана Роджерса в Лестері Коло Туре поділився думками щодо рівня центрбека мерсисайдців Вірджила ван Дейка.

"Це неймовірний гравець. Справжній топ. Він наділений швидкістю, стрибком, технікою. Завдяки довгим передачам він здатен регулювати темп гри. Він має все.

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Не бачив, щоб його багато намагалися обіграти. На мою думку, це його слабкість! Ван Дейк дуже високий, тому справжній тиск на нього при володінні м'ячем може створити проблеми для нього. Ван Дейк дуже розумний, оскільки добре кидається. Якщо дійсно агресивно йти в обіграш, то щось може вийти.

Поруч із ним грає Джо Гомес, у Ліверпулі зібрані хороші гравці, готові йому допомагати. Я думаю, що це робить простою гру ван Дейка. Та все ж, я вважаю, що він має видатні якості", – цитує Туре Goal.

До слова, в сезоні 2019/20 Вірджил ван Дейк провів 50 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і віддав 2 результативні передачі. Його гра стала фундаментальною для тріумфу Ліверпуля в АПЛ.

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Теги
Коло Коло Туре Вірджил Вірджил ван Дейк Ліверпуль Ліверпуль Лестер Сіті Лестер Сіті Англія
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