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Коларов – о матче против Украины: Хорошо, что пропустили только 5 мячей

09:42 251 Читати українською
Коларов – о матче против Украины: Хорошо, что пропустили только 5 мячей
Александр Коларов / Star Sport

Капитан сборной Сербии Александр Коларов прокомментировал чувствительное поражение от Украины (0:5) в матче квалификации Евро-2020.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Я думаю, что мы достаточно слабо сыграли тактически. Мы абсолютно унижены, это один из худших матчей в моей карьере, я не знаю, что сказать.

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Это худшая игра по счету, хуже, чем поражение сборной Аргентине в 2006 году (на Чемпионате мира выступала сборная Сербии и Черногории – прим. "Футбол 24"). Хорошо, что счет только 5:0.

Украина выступила фантастически, они выглядели вдвое лучше, чем мы. У нас есть немного времени, чтобы подготовиться к следующему матчу. Украина проделала фантастическую работу на поле, слабого места у команде не было.

Украина – Сербия – 5:0 – видео голов и обзор матча

Я хотел бы закончить все это сегодня, но матч с Литвой уже через два дня и надо держать это в голове. Я не знаю, как ехать, на следующий матч после такого поражения, но мы должны собраться.

Думаю, у нас была выбрана неправильная тактика на матч. Украинцы воспользовались всеми своими возможностями, они выглядели намного лучше командой, чем мы. С первой минуты они были мощнее. Это катастрофа", – поделился Коларов в комментарии Mozzartsport.

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blog_ava
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03:44
4053
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Украина Украина Евро-2020 Украина - Сербия Александар Коларов Александар Коларов Сербия Сербия
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