Коларов – о матче против Украины: Хорошо, что пропустили только 5 мячей

Капитан сборной Сербии Александр Коларов прокомментировал чувствительное поражение от Украины (0:5) в матче квалификации Евро-2020.

"Я думаю, что мы достаточно слабо сыграли тактически. Мы абсолютно унижены, это один из худших матчей в моей карьере, я не знаю, что сказать.

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Это худшая игра по счету, хуже, чем поражение сборной Аргентине в 2006 году (на Чемпионате мира выступала сборная Сербии и Черногории – прим. "Футбол 24"). Хорошо, что счет только 5:0.

Украина выступила фантастически, они выглядели вдвое лучше, чем мы. У нас есть немного времени, чтобы подготовиться к следующему матчу. Украина проделала фантастическую работу на поле, слабого места у команде не было.

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Я хотел бы закончить все это сегодня, но матч с Литвой уже через два дня и надо держать это в голове. Я не знаю, как ехать, на следующий матч после такого поражения, но мы должны собраться.

Думаю, у нас была выбрана неправильная тактика на матч. Украинцы воспользовались всеми своими возможностями, они выглядели намного лучше командой, чем мы. С первой минуты они были мощнее. Это катастрофа", – поделился Коларов в комментарии Mozzartsport.

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