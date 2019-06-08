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Коларов – про матч проти України: Добре, що пропустили лише 5 м'ячів

09:40 512 Читать на русском
Коларов – про матч проти України: Добре, що пропустили лише 5 м'ячів
Александр Коларов / Star Sport

Капітан збірної Сербії Александр Коларов прокоментував дошкульну поразку від України (0:5) у матчі кваліфікації Євро-2020.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Я думаю, що ми досить слабко зіграли тактично. Ми абсолютно принижені, це один із найгірших матчів у моїй кар'єрі, я не знаю, що сказати.

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Це найгірша гра за рахунком, гірша, ніж поразка збірній Аргентині у 2006 році (на Чемпіонаті світу виступала збірна Сербії та Чорногорії – прим. "Футбол 24"). Добре, що рахунок лише 5:0.

Україна виступила фантастично, вони виглядали вдвічі краще, ніж ми були. У нас є трохи часу, аби підготуватись до наступного матчу. Україна проробила фантастичну роботу на полі, слабкого місця в команді не було.

Україна – Сербія – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Я хотів би закінчити все це сьогодні, але матч з Литвою вже через два дні і треба тримати це в голові. Я не знаю, як їхати, на наступний матч після такої поразки, але ми повинні зібратись.

Думаю, у нас була вибрана неправильна тактика на матч. Українці скористалися всіма своїми можливостями, вони виглядали набагато краще командою, ніж ми. З першої хвилини вони були потужнішими. Це катастрофа", – поділився Коларов у коментарі Mozzartsport.

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Теги
Україна - Сербія Александр Коларов Александр Коларов Сербія Сербія Україна Україна Євро-2020
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