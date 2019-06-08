Коларов – про матч проти України: Добре, що пропустили лише 5 м'ячів

Капітан збірної Сербії Александр Коларов прокоментував дошкульну поразку від України (0:5) у матчі кваліфікації Євро-2020.

"Я думаю, що ми досить слабко зіграли тактично. Ми абсолютно принижені, це один із найгірших матчів у моїй кар'єрі, я не знаю, що сказати.

"Зустріч потужності та безсилля". Сербські ЗМІ визнають логічність своєї ганьби, але обурені поведінкою Арени Львів

Це найгірша гра за рахунком, гірша, ніж поразка збірній Аргентині у 2006 році (на Чемпіонаті світу виступала збірна Сербії та Чорногорії – прим. "Футбол 24"). Добре, що рахунок лише 5:0.

Україна виступила фантастично, вони виглядали вдвічі краще, ніж ми були. У нас є трохи часу, аби підготуватись до наступного матчу. Україна проробила фантастичну роботу на полі, слабкого місця в команді не було.

Україна – Сербія – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Я хотів би закінчити все це сьогодні, але матч з Литвою вже через два дні і треба тримати це в голові. Я не знаю, як їхати, на наступний матч після такої поразки, але ми повинні зібратись.

Думаю, у нас була вибрана неправильна тактика на матч. Українці скористалися всіма своїми можливостями, вони виглядали набагато краще командою, ніж ми. З першої хвилини вони були потужнішими. Це катастрофа", – поділився Коларов у коментарі Mozzartsport.

Україна – Сербія: найкращий матч в історії збірної, зрілість Циганкова, свобода для Коноплянки та два тіньові герої