Украина – Сербия – видео голов

Сборная Украины принимает Сербию в 3-м туре отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Украина Украина – Сербия.

Сборная Украины активно начала поединок и быстро была за это вознаграждена. После точного паса Караваева вингер Динамо Виктор Цыганков точно перевел мяч в дальний угол ворот соперника. 1:0.

Украина – Сербия: онлайн-трансляция матча квалификации к Евро-2020

На этом Виктор не думал останавливаться и через 2 минуты мощным дальним ударом удвоил преимущество "желто-синих".

Сразу после перерыва подопечные Шевченко довели счет до разгромного. Очередной удар Коноплянки после смещения в центр наконец-то попал в цель. 3:0!

Роман Яремчук символично открывает счет своим голам за сборную именно во Львове. Фантастика! 4:0.

Евгений Коноплянка еще раз повторил свой фирменный удар и снова сработало. Трудно объяснить, что именно произошло на Арене Львов, но это невероятно. 5:0.

Видео гола Цыганкова:

Видео дубля Цыганкова:

Видео гола Коноплянки:

Видео гола Яремчука:

Видео дубля Коноплянки: