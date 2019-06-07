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Украина – Сербия – видео голов

7 июня 23:14 2775 Читати українською
Украина – Сербия – видео голов
Украина – Сербия – видео голов

Сборная Украины принимает Сербию в 3-м туре отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Украина Украина – Сербия.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

Сборная Украины активно начала поединок и быстро была за это вознаграждена. После точного паса Караваева вингер Динамо Виктор Цыганков точно перевел мяч в дальний угол ворот соперника. 1:0.

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На этом Виктор не думал останавливаться и через 2 минуты мощным дальним ударом удвоил преимущество "желто-синих".

Сразу после перерыва подопечные Шевченко довели счет до разгромного. Очередной удар Коноплянки после смещения в центр наконец-то попал в цель. 3:0!

Роман Яремчук символично открывает счет своим голам за сборную именно во Львове. Фантастика! 4:0.

Евгений Коноплянка еще раз повторил свой фирменный удар и снова сработало. Трудно объяснить, что именно произошло на Арене Львов, но это невероятно. 5:0.

Видео гола Цыганкова:

Видео дубля Цыганкова:

Видео гола Коноплянки:

Видео гола Яремчука:

Видео дубля Коноплянки:

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Теги
Евро-2020 Сербия Сербия Украина Украина Украина - Сербия Видеоновости Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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