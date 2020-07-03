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"Когда увидел звонок от Ящишина – понял, что это провокация": Кополовец – о скандальном видео Руха

3 июля 19:15 - Читати українською
"Когда увидел звонок от Ящишина – понял, что это провокация": Кополовец – о скандальном видео Руха
Минай – Карпаты / ФК Карпаты

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец прокомментировал ситуацию относительно предложения Карпат премировать любую команду Первой лиги в случае победы над Рухом.

"Мне поступает звонок от генерального директора Карпат Ящишина. На мой взгляд... Я сразу понял, что это провокация с их стороны, потому что они знают, что мы с Козловским давно дружим. Мне звонят и предлагают по 500 тысяч за матчи.

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Мне странно, не могу понять одного: у людей нет денег на выезды, нет на зарплаты футболистам, у них проблемы... И они предлагают мне 500 тысяч и говорят, чтобы я объявил всей Первой лиге об этом. Провокация чистой воды. Понятно, что я поставил в известность Козловского, сказал, что Карпаты...

Не знаю, как будет дальше, так как не исключено, что они меня записывали: поэтому я сделал это первым. Я в эти игры не играю. Было понятно, что это какой-то зашквар, какая-то провокация, потому что они не могут не знать, что мы дружим. Почему мне позвонили? Не знаю", – сказал Кополовец в комментарии изданию Football.ua.

Напомним, накануне на сайте львовского Руха появилось видео, на котором голос, похожий на исполнительного директора Карпат Ростислава Ящишин, предлагает заплатить 500 тысяч за победу над Рухом.

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Теги
Карпаты Карпаты УПЛ Григорий Козловский Рух Рух Михаил Михаил Кополовец Ростислав Ящишин
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