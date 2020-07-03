"Коли побачив дзвінок від Ящишина – зрозумів, що це провокація": Кополовець – про скандальне відео Руха

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець прокоментував ситуацію щодо пропозиції Карпат преміювати будь-яку команду Першої ліги у разі перемоги над Рухом.

"Мені надходить дзвінок від генерального директора Карпат Ящишина. На мій погляд... Я відразу зрозумів, що це провокація з їхнього боку, тому що вони знають, що ми з Козловським давно дружимо. Мені дзвонять і пропонують по 500 тисяч за матчі.

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Мені дивно, не можу зрозуміти одного: у людей немає грошей на виїзди, немає на зарплати футболістам, у них проблеми... І вони пропонують мені 500 тисяч і кажуть, щоб я оголосив всій Першій лізі про це. Провокація чистої води. Зрозуміло, що я довів до відома Козловського, сказав, що Карпати...

Не знаю, як воно буде далі, тому що не виключено, що вони мене записували: тому я зробив це перший. Я в ці ігри не граю. Було зрозуміло, що це якийсь зашквар, якась провокація, тому що вони не можуть не знати, що ми дружимо. Чому саме мені подзвонили? Не знаю", – сказав Кополовець у коментарі виданню Football.ua.

Нагадаємо, напередодні на сайті львівського Руха з'явилось відео, на якому голос, схожий на виконавчого директора Карпат Ростислава Ящишина, пропонує заплатити 500 тисяч за перемогу над Рухом.

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