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Евро-2020: Россия предложила спасти проведение форума

15:22 292 Читати українською
Евро-2020: Россия предложила спасти проведение форума
Евро-2020: Россия предложила спасти проведение форума

Российские власти готовы рассмотреть вариант с проведением чемпионата Европы-2020 на территории федерации.

"С одной стороны, Россия всегда была готова протянуть руку помощи и предложить свои возможности.

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Но здесь нужно понимать, что мы находимся в ситуации определенных ограничений. В том числе связанных с распространением коронавируса и мобилизации сил и средств в Санкт-Петербурге. Поэтому в тех временных рамках, что запланирован турнир, мы вполне могли бы расширить. Но это, опять же, на усмотрение УЕФА. Если они обратятся с таким предложением", – цитирует вице-премьера РФ Чернышенко Sportbox.

К слову, чемпионат Евро-2020 должен был состояться в 12-ти городах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге. В 2018 году Россия была хозяином Мундиаля.

Украинский футбол держится до последнего под давлением коронавируса – в Европе продолжаются лишь 7 чемпионатов

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Теги
Россия УЕФА РФС Евро-2020
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