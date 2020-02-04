"Когда-то эти два человека делали историю", – Селезнев опубликовал эффектное фото с Милевским

Нападающий Бурсаспора Евгений Селезнев и его коллега по амплуа Артем Милевский из Динамо Брест пересеклись на отдыхе.

Украинские форварды сделали совместное фото на фоне роскошного белого автомобиля.

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"Когда-то эти два человека делали историю. Брат, рад тебя видеть! Never give up ("Никогда не сдавайся" – прим.)", – написал Селезнев под фотографией, которую опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, оба игрока имеют немалый опыт выступлений за сборную Украины, хотя уже давно в нее не вызывались. В активе Милевского 8 голов в 50 матчах за "сине-желтых", у Селезнева – 11 точных выстрелов в 58 поединках.

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