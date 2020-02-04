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"Колись ці дві людини робили історію", – Селезньов опублікував ефектне фото з Мілевським

06:30 2515 Читать на русском
"Колись ці дві людини робили історію", – Селезньов опублікував ефектне фото з Мілевським
Євген Селезньов / FP

Нападник Бурсаспора Євген Селезньов та його колега за амплуа Артем Мілевський з Динамо Брест перетнулися на відпочинку.

Українські форварди зробили спільне фото на фоні розкішного білого автомобіля.

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"Колись ці дві людини робили історію. Брате, радий тебе бачити! Never give up ("Ніколи не здавайся" – прим.)", – написав Селезньов під світлиною, яку опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, обидва гравці мають чималий досвід виступів за збірну України, хоча вже давно до неї не викликались. У активі Мілевського 8 голів у 50 матчах за "синьо-жовтих", у Селезньова – 11 точних пострілів у 58 поєдинках.

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Артем Мілевський Артем Мілевський Євген Селезньов Євген Селезньов Бурсаспор Бурсаспор Туреччина Динамо Брест Динамо Брест Українці за кордоном
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