"Колись ці дві людини робили історію", – Селезньов опублікував ефектне фото з Мілевським

Нападник Бурсаспора Євген Селезньов та його колега за амплуа Артем Мілевський з Динамо Брест перетнулися на відпочинку.

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"Колись ці дві людини робили історію. Брате, радий тебе бачити! Never give up ("Ніколи не здавайся" – прим.)", – написав Селезньов під світлиною, яку опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, обидва гравці мають чималий досвід виступів за збірну України, хоча вже давно до неї не викликались. У активі Мілевського 8 голів у 50 матчах за "синьо-жовтих", у Селезньова – 11 точних пострілів у 58 поєдинках.

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