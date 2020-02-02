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Милевский организовал и завершил голом эффектную атаку Динамо Брест в матче против российского клуба

18:20 53 Читати українською
Милевский организовал и завершил голом эффектную атаку Динамо Брест в матче против российского клуба
Артем Милевский / фото из открытых источников

Экс-нападающий сборной Украины стал автором единственного гола Динамо Брест в спарринге против Крылья Советов.

На 4 минуте матча Милевский получил мяч на своей половине поля и совершил стремительный проход к воротам соперника. Форвард отпасовал влево на Гордейчука, ворвался в штрафную российской команды и, получив пас в ответ, ударом в одно касание открыл счет. Матч завершился вничью – 1:1. В конце игры Динамо Брест пропустило от Радонича.

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Напомним, что Милевский недавно отметился голом в товарищеском матче против Мариуполя.

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