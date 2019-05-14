"Когда смотрю матчи Манчестер Сити, чувствую себя безграмотным": Бьелса расхвалил своего ученика Гвардиолу

Главный тренер Лидса Марсело Бьелса выразил комплименты своему ученику Хосепа Гвардиоле после триумфа Манчестер Сити в АПЛ.

"Довод, который я привожу, чтобы объяснить мое уважение и восхищение Гвардиолой, заключается в том, что красоту игры команд, которые он создал, невозможно скопировать.

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Многие говорят: "Что бы делал Гвардиола без игроков, которые были у него в Барселоне?". Можно утверждать, что футболисты каталонского клуба уникальны. Игроки Баварии Пепа Гвардиолы очень хороши, то же можно сказать и о футболистах Манчестер Сити. Но способность создавать стиль, который можно увидеть только у команд Гвардиолы, гораздо важнее, чем игроки, которые есть в его распоряжении.

Я не говорю, что игроки не имеют значения. Я подчеркиваю способность тренера к созиданию.

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Когда смотрю матчи Манчестер Сити, я чувствую себя безграмотным. На экране мы видим 10 игроков, которые стоят перед своей штрафной, а футболисты Сити перемещают мяч по полю и пытаются найти возможность для атаки. Я вижу, как все хорошо отлажено, и стараюсь скопировать его и понять. Но нельзя повторить команды Гвардиолы", – цитирует Бьелсу goal.com.