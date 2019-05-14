"Коли дивлюсь матчі Манчестер Сіті, відчуваю себе безграмотним": Б'єлса розхвалив свого учня Гвардіолу

Головний тренер Лідса Марсело Б'єлса висловив компліменти своєму учню Хосепу Гвардіолі після тріумфу Манчестер Сіті в АПЛ.

"Довід, який я наводжу, щоб пояснити мою повагу і захоплення Гвардіолою, полягає в тому, що красу гри команд, які він створив, неможливо скопіювати.

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Багато хто говорить: "Що б робив Гвардіола без гравців, які були у нього в Барселоні?". Можна стверджувати, що футболісти каталонського клубу унікальні. Гравці Баварії Пепа Гвардіоли дуже хороші, те саме можна сказати і про футболістів Манчестер Сіті. Але здатність створювати стиль, який можна побачити тільки у команд Гвардіоли, набагато важливіша, ніж гравці, які є в його розпорядженні.

Я не кажу, що гравці не мають значення. Я підкреслюю здатність тренера до творення.

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Коли дивлюся матчі Манчестер Сіті, я відчуваю себе безграмотним. На екрані ми бачимо 10 гравців, які стоять перед своїм штрафним, а футболісти Сіті переміщують м'яч по полю і намагаються знайти можливість для атаки. Я бачу, як все добре налагоджено, і намагаюся скопіювати його і зрозуміти. Але не можна повторити команди Гвардіоли", – цитує Б'єлсу goal.com.