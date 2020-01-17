"Когда Шевченко посетил Россию, не было такой реакции", – Сикорский о разрыве контракта с Агробизнесом

Бывший нападающий перволигового Агробизнеса Игорь Сикорский прокомментировал разрыв контракта с клубом из Волочиска.

"Я действительно ездил в Санкт-Петербург на четыре дня по приглашению родственников. Честно говоря, даже предположить не мог, во что мне это выльется. Если бы я знал, что из-за этой поездки вокруг моего имени будет столько шума, а клуб захочет разорвать контракт, то понятно, что об этой поездке я бы и не задумывался.

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Действительно, это вызвало у меня шок. Но с другой стороны, почему, когда Андрей Шевченко во время войны с Россией посетил хоккейный матч в Санкт-Петербурге, то это не вызвало столь бурную реакцию в украинском сообществе, не было такого хайпа, как в случае со мной? Или, хоть Усик провел свой бой в России, но он по-прежнему является желанным героем многих украинских СМИ.

Я все понимаю, и согласен с любым решением клуба из Волочиска. Принимаю его таким, какое оно есть", – цитирует Сикорского Sportarena.

Напомним, Агробизнес разорвал контракт с 31-летним игроком в одностороннем порядке за то, что футболист своим визитом в страну-агрессор нанес ущерб репутации клуба.

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