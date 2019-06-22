"Когда он хотел играть, то был неудержим", – Ла Лига ностальгирует по Коноплянке эффектным видео

Испанская Ла Лига вспомнила период выступлений вингера сборной Украины Евгения Коноплянки в Севилье.

Украинец стал героем видеоподборки, опубликованной в официальном твиттере Ла Лиги.

Шальке готов снизить цену на Коноплянку для переговоров с Фенербахче, – турецкие СМИ

Ролик собрал немало лайков, ретвитов и реакций болельщиков. "Когда он хотел играть, то был неудержим", – пишет, в частности, один из фанатов. "Я ожидал от него гораздо большего. Думаю, он не смог адаптироваться. Побольше фарта и он мог бы стать игроком мирового класса", – добавляет другой.

Напомним, что Евгений Коноплянка выступал за Севилью в сезоне 2015/16 и завоевал с нервионцами кубок Лиги Европы. Ныне он пытается покинуть немецкий Шальке. Среди возможных вариантов продолжения карьеры украинца называют турецкие гранды и, реже, возвращение в Испанию.