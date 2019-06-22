toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Коли він хотів грати, то був нестримним", – Ла Ліга ностальгує за Коноплянкою ефектним відео

15:25 722 Читать на русском
"Коли він хотів грати, то був нестримним", – Ла Ліга ностальгує за Коноплянкою ефектним відео
Євген Коноплянка в кольорах Севільї / EFE

Іспанська Ла Ліга пригадала період виступів вінгера збірної України Євгена Коноплянки в Севільї.

Українець став героєм відеопідбірки, опублікованої в офіційному твіттері Ла Ліги.

Шальке готовий знизити ціну на Коноплянку для переговорів з Фенербахче, – турецькі ЗМІ

Ролик зібрав чимало вподобань, ретвітів і реакцій уболівальників. "Коли він хотів грати, то був нестримним", – пише, зокрема, один із фанатів. "Я чекав від нього значно більшого. Думаю, він не зміг адаптуватися. Побільше фарту й він міг би стати гравцем світового класу", – додає інший.

Нагадаємо, що Євген Коноплянка виступав за Севілью у сезоні 2015/16 та здобув із нервіонцями кубок Ліги Європи. Нині він намагається покинути німецький Шальке. Серед можливих варіантів продовження кар'єри українця називають турецькі гранди та, рідше, повернення до Іспанії.

blog_ava
Неймовірний трилер у відеоогляді матчу Англія – Румунія – 2:4
06:00
6084
Теги
Іспанія Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Севілья Севілья Відеоновини Ла Ліга
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
9
хв
Перу
22:00
Бразилія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук