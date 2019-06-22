"Коли він хотів грати, то був нестримним", – Ла Ліга ностальгує за Коноплянкою ефектним відео

Іспанська Ла Ліга пригадала період виступів вінгера збірної України Євгена Коноплянки в Севільї.

Українець став героєм відеопідбірки, опублікованої в офіційному твіттері Ла Ліги.

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Ролик зібрав чимало вподобань, ретвітів і реакцій уболівальників. "Коли він хотів грати, то був нестримним", – пише, зокрема, один із фанатів. "Я чекав від нього значно більшого. Думаю, він не зміг адаптуватися. Побільше фарту й він міг би стати гравцем світового класу", – додає інший.

Нагадаємо, що Євген Коноплянка виступав за Севілью у сезоні 2015/16 та здобув із нервіонцями кубок Ліги Європи. Нині він намагається покинути німецький Шальке. Серед можливих варіантів продовження кар'єри українця називають турецькі гранди та, рідше, повернення до Іспанії.