"Я провел хороший год в Велесе и встретился с агентом Шахтера. В том году они играли в Лиге чемпионов, у них была прекрасная команда, и я не слишком колебался. После переезда в Украину для меня все было очень странным, ведь все было другим. Язык, культура, еда... В первый год я чувствовал себя не слишком хорошо из-за своего довольно замкнутого характера. В Шахтере было много бразильцев, которые хотели мне помочь, но я был очень закрыт, и это сработало против меня.

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До начала войны я жил в Донецке, затем переехал в Киев. Я видел, что что-то происходит, но ничего не понимал из новостей, не зная языка. В клубе нам также ничего не говорили, но мы ездили по городу и видели ситуации, которые мне уже не казались нормальными. Команда тренировалась в окрестностях Донецка, где всегда была украинская полиция. Позже их не стало, но появились люди с прикрытыми головами и автоматами. Когда я проезжал мимо, они спрашивали у нас документы, и я просто говорил им: "Шахтер, Шахтер", поэтому нас пропускали. Так продолжалось до конца чемпионата, а когда мы уехали, все взорвалось.

Помню, что было много митингов. Все правительственные здания были захвачены, забаррикадированны, везде провода, резиновые ленты. Это было похоже на Call of Duty. Я шел по улице один, это выглядело, как игра в Call of Duty. В какой-то момент я испугался, но мне всегда говорили, что все в порядке.

Мы проводили предсезонку во Франции или Швейцарии, и после товарищеского матча нам нужно было вернуться в Украину, чтобы играть. Именно в тот день в Донецке сбили пассажирский самолет, в котором погибли все люди на борту. Тогда мы испугались и решили не ехать в Киев. Я был во Франкфурте две недели, пока не был организован мой переход в Ньюкасл", – цитирует аргентинца AS.

Напомним, Факундо Феррейра летом 2018-го перешел из Шахтера в Бенфику на правах свободного агента. Однако в Португалии у аргентинца не сложилось – сначала его отдали в аренду Эспаньолу, а затем разорвали контракт. Сейчас Факундо выступает за Сельту, а недавно отметился голом в ворота мадридского Атлетико.

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